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Jumbo waarschuwt voor gebak met onterecht glutenvrij logo

Terugroepactie

Vandaag, 19:58

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Supermarktketen Jumbo waarschuwt klanten voor drie soorten gebak waarop ten onrechte een glutenvrij logo staat. De producten bevatten namelijk wel gluten en zijn daardoor niet geschikt voor mensen met een glutenintolerantie. Jumbo roept klanten op de betreffende producten niet te eten als zij geen gluten verdragen.

Het gaat om de Jumbo Red velvet punten, Jumbo Appel Victoria vlaaitjes en Jumbo aardbeienslofjes. Op de verpakkingen staat onterecht aangegeven dat de producten glutenvrij zijn, terwijl ze wel gluten bevatten.

Bron: Jumbo.

Bron: Jumbo.

Jumbo Appel Victoria vlaaitjes.

Jumbo Appel Victoria vlaaitjes.

Jumbo Red velvet punten.

Jumbo Red velvet punten.

Jumbo aardbei slofjes.

Jumbo aardbei slofjes.

Geld terug zonder bonnetje

Klanten die een van de producten hebben gekocht, kunnen deze terugbrengen naar een Jumbo-winkel. Ze krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Volgens Jumbo kunnen mensen zonder glutenintolerantie het gebak gewoon eten. Ook zij mogen de producten terugbrengen.

De supermarktketen betreurt de fout en zegt maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Klanten met vragen kunnen contact opnemen met de klantenservice via 0800-0220161.

Door Redactie Hart van Nederland

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