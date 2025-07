Belangrijke veiligheidswaarschuwing: salmonella in kipshoarma bij deze supermarkt

Opgelet als je de Cucina kipshoarma 400 gram, verkocht bij Albert Heijn, in huis hebt. Bij een controle door de NVWA - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is gebleken dat de shoarma mogelijk besmet is met de salmonellabacterie.

Die bacterie kan gevaarlijk zijn, vooral voor mensen met een lage weerstand zoals zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen.

Wanneer komt er een veiligheidswaarschuwing voor een product en word je aangeraden het terug naar de winkel te brengen? Wij leggen het uit:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Klanten wordt dringend geadviseerd dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen zij het aankoopbedrag vergoed. Voor meer informatie kunnen consumenten contact opnemen met Cucina Food B.V.

Het gaat specifiek om verpakkingen met de volgende lotcodes en houdbaarheidsdata: