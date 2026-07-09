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Meerdere producten Primark teruggeroepen om gevaarlijke stoffen

Terugroepactie

Vandaag, 14:56

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Primark roept klanten op een portemonnee met kleurblokken en verschillende peper- en zoutmolens niet meer te gebruiken. Volgens het bedrijf kunnen de producten schadelijk zijn voor de gezondheid.

De portemonnee met kleurblokken (Kimball-nummer 3103002) bevat een te hoog gehalte ftalaten, ook wel weekmakers genoemd. De portemonnee werd tussen januari en mei 2026 verkocht in Primark-winkels in Nederland.

De portemonnee bevat een te hoog gehalte ftalaten (weekmakers). Beeld: Primark.

De portemonnee bevat een te hoog gehalte ftalaten (weekmakers). Beeld: Primark.

Peper- en zoutmolens

Ook waarschuwt Primark voor drie peper- en zoutmolens: NT groot (Kimball-nummer 6770801), NT klein (Kimball-nummer 3022201) en AL (Kimball-nummer 6772201). De stelschroef bovenop bevat meer lood dan is toegestaan. Deze producten werden verkocht tussen februari en mei 2026.

Door Redactie Hart van Nederland

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