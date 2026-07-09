Ook Picnic roept nu halalproducten terug om mogelijke salmonella

Na Jumbo en DekaMarkt waarschuwt nu ook online supermarkt Picnic voor producten waarin mogelijk salmonella aanwezig is. Het gaat om Wahid Adana Kebab van 240 gram en Wahid Rundergehakt van 500 gram. Picnic roept klanten op de producten niet te eten.

De terugroepactie geldt voor Wahid Adana Kebab 240 gram met een ten minste houdbaar tot-datum van 06-07-2026 en Wahid Rundergehakt 500 gram met dezelfde houdbaarheidsdatum.

Salmonella kan klachten veroorzaken als diarree, koorts en buikkrampen. Vooral jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand lopen extra risico.

Jumbo en DekaMarkt

Eerder riepen ook DekaMarkt en Jumbo halalproducten terug vanwege een mogelijke besmetting met salmonella. DekaMarkt waarschuwde voor Wahid Rundergehakt van 500 gram met houdbaarheidsdatum 04-07-2026. Jumbo haalde Lezziz Rundergehakt Halal van 500 gram uit de schappen. Dat product heeft een houdbaarheidsdatum van 06-07-2026. Ook voor deze producten geldt het advies om ze niet te eten.