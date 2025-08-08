Mogelijk glasdeeltjes in potjes ansjovisfilets

Potjes met ansjovisfilets van het merk Fish Tales bevatten mogelijk glasdeeltjes. De fabrikant roept de potjes met filets in olijfolie daarom terug.

De glasdeeltjes kunnen bij de vis zijn gekomen door een fout in het productieproces. Het gaat om potjes die houdbaar zijn tot februari volgend jaar.

Klanten krijgen het aankoopbedrag terug, verzekert de fabrikant.

Wat moet je doen bij een terugroepactie? Je ziet hier in deze video:

ANP