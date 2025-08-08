Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Mogelijk glasdeeltjes in potjes ansjovisfilets

Mogelijk glasdeeltjes in potjes ansjovisfilets

Terugroepactie

Vandaag, 14:23

Link gekopieerd

Potjes met ansjovisfilets van het merk Fish Tales bevatten mogelijk glasdeeltjes. De fabrikant roept de potjes met filets in olijfolie daarom terug.

De glasdeeltjes kunnen bij de vis zijn gekomen door een fout in het productieproces. Het gaat om potjes die houdbaar zijn tot februari volgend jaar.

Klanten krijgen het aankoopbedrag terug, verzekert de fabrikant.

Wat moet je doen bij een terugroepactie? Je ziet hier in deze video:

Lees ook:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

ANP

Lees ook

Pas op: Slush Puppie-limonade van Action kan schadelijk zijn door deze stof
Pas op: Slush Puppie-limonade van Action kan schadelijk zijn door deze stof
Waarschuwing: mogelijk schimmels en bacteriën in make-upremover van Loveli
Waarschuwing: mogelijk schimmels en bacteriën in make-upremover van Loveli
Bedrijf roept avocadopulp terug na ziekenhuisopnames jonge kinderen op Sardinië
Bedrijf roept avocadopulp terug na ziekenhuisopnames jonge kinderen op Sardinië

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.