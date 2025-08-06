Bedrijf roept avocadopulp terug na ziekenhuisopnames jonge kinderen op Sardinië

Twee batches avocadopulp worden door Salud Foodgroup Europe teruggeroepen. De aanleiding is een voedselvergiftiging bij een streetfood-evenement in Monserrato op Sardinië, meldt de Nederlandse onderneming na berichtgeving van het AD.

Volgens het AD liggen zeker twee jonge kinderen in het ziekenhuis na een bezoek aan het evenement. Zij zouden taco's met guacamole hebben gegeten, vermoedelijk besmet met botulisme, een vorm van voedselvergiftiging.

Bronnen bevestigden aan het AD dat het voedsel was bereid met bevroren avocado die afkomstig was van Salud Foodgroup Europe.

"Hoewel de exacte oorzaak nog niet is bevestigd, is de distributie stopgezet en lopen er zowel interne als externe onderzoeken om na te gaan of er een verband kan worden gelegd tussen het product en de gemelde gevallen", meldt het bedrijf in een verklaring.

