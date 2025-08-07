Pas op: Slush Puppie-limonade van Action kan schadelijk zijn door deze stof

Winkelketen Action waarschuwt kopers van Slush Puppie-limonade in de smaken Blue Raspberry, Strawberry en Mango om deze niet te drinken. De drankjes kunnen te veel glycerol bevatten.

Volgens Action is er geen direct gevaar voor de gezondheid. Wie overgevoelig is voor deze stof en het product in grote hoeveelheden drinkt, loopt wel een gezondheidsrisico. Het gaat om producten die zijn verkocht vanaf 25 maart vorig jaar.

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Kopers kunnen het product terugbrengen naar een Action-winkel. Een kassabon is niet nodig; het aankoopbedrag wordt vergoed.

ANP