Waarschuwing: mogelijk schimmels en bacteriën in make-upremover van Loveli

Het cosmeticamerk Loveli waarschuwt voor een make-upremover waarin mogelijk schimmels en bacteriën zitten. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft hierover een melding gedaan.

In het product zitten te weinig conserveringsmiddelen, waardoor Loveli niet kan garanderen dat het nog veilig is om te gebruiken. Consumenten kunnen in het heldere deel van de vloeistof witte of donkere vlekjes zien. Maar ook als die niet zichtbaar zijn, wordt afgeraden het product te gebruiken. Er kunnen namelijk alsnog bacteriën of schimmels in zitten die er niet in thuishoren, wat kan leiden tot huidirritatie.

Wat moet je doen bij een terugroepactie? Je ziet hier in deze video:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Beeld: Loveli

Het gaat om flesjes met batchnummer CFE0247/CFE0266 en productiedatum 6 juni 2025. De make-upremover werd tussen 12 juni en 30 juli 2025 verkocht via de webshop en bij 1300 winkels en salons in Nederland en België.

ANP