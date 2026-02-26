Lidl waarschuwt voor aardappelpuree om allergiefout

Lidl waarschuwt voor aardappelpuree met rundvlees en gegratineerde kaas. Door een productiefout staat er een verkeerd etiket op de onderzijde van de verpakking. Daardoor ontbreken de allergenen mosterdpoeder en selderij op het etiket.

De waarschuwing geldt alleen voor het product met een ten minste houdbaar tot-datum (THT) van 18-03-2026 en 19-03-2026. Mensen met een allergie voor mosterd en/of selderij wordt dringend geadviseerd het product niet te eten.

Aardappelpuree van Lidl. Beeld: Lidl

Product terugbrengen naar de winkel

Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het bedrijf biedt excuses aan voor het ongemak.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit.