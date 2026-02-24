ALDI roept oplaadbare blenders terug, product kan in brand vliegen

Supermarktketen ALDI roept oplaadbare blenders terug omdat ze niet aan veiligheidseisen blijken te voldoen. Dat meldt de supermarkt op hun site. De batterijen kunnen kortsluiting maken en oververhitten en daardoor kan brandgevaar ontstaan.

Het gaat om blenders van het merk Ambiano met het model PC552. De blenders worden bij ALDI-supermarkten verkocht in het groen, blauw en grijs en werden daar vanaf 3 januari dit jaar aangeboden.

Consumenten worden per direct aangeraden om de blenders niet meer te gebruiken en terug te brengen naar een ALDI-winkel. Mensen krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo van Hart van Nederland: