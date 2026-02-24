Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
ALDI roept oplaadbare blenders terug, product kan in brand vliegen

ALDI roept oplaadbare blenders terug, product kan in brand vliegen

Terugroepactie

Vandaag, 14:57 - Update: 2 minuten geleden

Link gekopieerd

Supermarktketen ALDI roept oplaadbare blenders terug omdat ze niet aan veiligheidseisen blijken te voldoen. Dat meldt de supermarkt op hun site. De batterijen kunnen kortsluiting maken en oververhitten en daardoor kan brandgevaar ontstaan.

Het gaat om blenders van het merk Ambiano met het model PC552. De blenders worden bij ALDI-supermarkten verkocht in het groen, blauw en grijs en werden daar vanaf 3 januari dit jaar aangeboden.

Consumenten worden per direct aangeraden om de blenders niet meer te gebruiken en terug te brengen naar een ALDI-winkel. Mensen krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo van Hart van Nederland:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Opnieuw terugroepactie na vondst asbest: TK Maxx roept deze speelgoedfiguurtje terug
Opnieuw terugroepactie na vondst asbest: TK Maxx roept deze speelgoedfiguurtje terug
Terugroepactie Action na asbestvondst in rekbare speelgoedfiguren
Terugroepactie Action na asbestvondst in rekbare speelgoedfiguren

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.