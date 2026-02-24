Volg Hart van Nederland
Waarschuwing voor Jamin-paaseitjes: mogelijk harde plastic deeltjes in eitjes

Terugroepactie

Vandaag, 17:23 - Update: 3 uur geleden

Snoepwinkelketen Jamin waarschuwt klanten voor paaseitjes van het type Dubai Melk. In de chocolade kunnen mogelijk harde plastic deeltjes zitten. De winkelketen heeft de eitjes uit de verkoop gehaald en roept klanten op ze niet op te eten.

Het gaat om losse paaseitjes in een groene wikkel. Deze zijn verkocht tussen 2 januari en 20 februari van dit jaar. De houdbaarheidsdatum op de betreffende eitjes is 30 november 2026.

Beeld: Jamin

Volgens Jamin zijn paaseitjes die op 21 februari of later zijn gekocht wel veilig om te consumeren. Alleen de eerder verkochte exemplaren vallen onder de waarschuwing.

Klanten die de betreffende paaseitjes in huis hebben, kunnen deze terugbrengen naar een Jamin-winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo van Hart van Nederland:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

