Jumbo waarschuwt klanten en roept per direct deze eiwitpoeders terug

Supermarktketen Jumbo haalt verschillende eiwitpoeders uit de schappen. In de producten kan soja zitten, terwijl dat niet op de verpakking staat. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie.

Het gaat om zakjes eiwitpoeder met vanille-, aardbei- en chocoladesmaak. De producten hebben een houdbaarheidsdatum tot maart 2028. Jumbo roept klanten op om te controleren of ze deze eiwitpoeders in huis hebben.

De supermarktketen verzoekt klanten met een soja-allergie het product terug te brengen naar de winkel. Mensen die niet allergisch zijn, kunnen het product ook terugbrengen, maar zij kunnen de eiwitpoeders in principe zonder risico consumeren. Iedereen die de zakjes terugbrengt, krijgt het aankoopbedrag terug.