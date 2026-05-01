Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jumbo waarschuwt klanten en roept per direct deze eiwitpoeders terug

Terugroepactie

Vandaag, 19:35

Link gekopieerd

Supermarktketen Jumbo haalt verschillende eiwitpoeders uit de schappen. In de producten kan soja zitten, terwijl dat niet op de verpakking staat. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie.

Het gaat om zakjes eiwitpoeder met vanille-, aardbei- en chocoladesmaak. De producten hebben een houdbaarheidsdatum tot maart 2028. Jumbo roept klanten op om te controleren of ze deze eiwitpoeders in huis hebben.

Aankoopbedrag

De supermarktketen verzoekt klanten met een soja-allergie het product terug te brengen naar de winkel. Mensen die niet allergisch zijn, kunnen het product ook terugbrengen, maar zij kunnen de eiwitpoeders in principe zonder risico consumeren. Iedereen die de zakjes terugbrengt, krijgt het aankoopbedrag terug.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.