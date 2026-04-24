NVWA grijpt in: producten vleesbedrijf uit Nuenen direct uit de handel

Vandaag, 20:36

Een vleesverwerkend bedrijf in Nuenen moet per direct al zijn producten uit de handel halen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag. De terugroepactie wordt uit voorzorg genomen, omdat de kwaliteit en veiligheid van het vlees niet kunnen worden gegarandeerd. Het Brabantse bedrijf kreeg eerder al een productie- en handelsverbod opgelegd.

Vorige week deed de NVWA samen met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) een inval bij het bedrijf. Daarbij werden twee directeuren en een manager aangehouden. Zij worden verdacht van het verhandelen van ongeschikt en onveilig vlees en het vervalsen van documenten.

Nalatigheid

Uit een eerste analyse blijkt volgens de NVWA sprake van 'serieuze nalatigheid' binnen het bedrijf. Zo zouden machines niet goed zijn schoongemaakt, hygiënevoorschriften niet zijn nageleefd en is er mogelijk op grote schaal gefraudeerd met documenten.

Het verdere onderzoek naar de zaak loopt nog.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

