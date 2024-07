China onderzoekt vleesverwerker Vion om vermeend dumpen varkensvlees

China gaat de manier waarop vleesverwerker Vion uit Boxtel zijn varkensvleesproducten op de markt brengt onderzoeken. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel donderdag bekendgemaakt. Beijing verdenkt de ondernemingen van dumping, het tegen een kunstmatig lage prijs verkopen van producten op de Chinese markt.

Vion is de grootste vleesproducent van Nederland en staat in de top drie grootste EU-varkensvleesverwerkers die exporteren naar China. Ook twee andere bedrijven uit de Europese Unie staan centraal in dat onderzoek. Het gaat daarbij om het Deense Crown en het Spaanse Litera Meat.

Hart van Nederland/ANP