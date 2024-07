Steeds meer festivals schrappen vlees en vis: 'Het kan prima zonder'

Een hamburger, portie gyros of een goedgevulde burrito bestellen tijdens je festivalbezoek? Dat is straks misschien verleden tijd. Dit jaar bieden achttien grote festivals in Nederland een volledig vegetarisch menu aan, zo meldt Wakker Dier. Onder deze festivals zijn bekende namen zoals Amsterdam Open Air, Awakenings, Dekmantel en Wonderfeel, die voor het eerst geen vlees of vis serveren.

Niet alle festivals zetten de stap naar vega. Op Oerol en Into the Great Wide Open staan nog schaaldieren of vis op het menu, en ook De Parade, Down the Rabbit Hole en Lowlands serveren nog steeds vlees en vis. Collin Molenaar van Wakker Dier vindt dit nergens voor nodig: "Andere festivals laten zien dat het prima zonder kan."

Impact

Het eten dat tijdens festivals wordt geserveerd, speelt een cruciale rol in de milieu-impact van het evenement. Veel festivals kiezen daarom bewust voor een vegetarisch menu. "Met een plantaardiger menu verkleinen zij niet alleen hun voetafdruk, maar zorgen zij er ook voor dat er veel minder dieren worden gegeten," aldus Molenaar. Wakker Dier hoopt dat meer bedrijven en festivals het voorbeeld volgen.