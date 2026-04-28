Decathlon roept racefiets terug: kan ongelukken veroorzaken

Decathlon roept racefiets terug: kan ongelukken veroorzaken

Vandaag, 17:37 - Update: 42 minuten geleden

Decathlon waarschuwt voor een racefiets die bij de sportwinkel is verkocht en mogelijk niet goed in elkaar zit. Wie erop fietst, kan een ongeluk krijgen.

Het gaat om de fiets met de naam 'Van Rysel EDR CF ULTRA 105 Di2', in de kleuren groen en lichtblauw. Dit model is verkocht tussen 1 juli vorig jaar en 18 maart dit jaar.

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Montagefout

Doordat het stuur verkeerd is gemonteerd, kan het tijdens het fietsen plotseling opzij draaien. Het wiel draait dan niet mee, waardoor je de controle over de fiets verliest.

Beeld: Decathlon

Decathlon roept mensen die de fiets hebben op om direct te stoppen met het gebruik ervan en de fiets terug te brengen voor reparatie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

NVWA grijpt in: producten vleesbedrijf uit Nuenen direct uit de handel
Houten xylofoon teruggeroepen om verstikkingsgevaar
Zwilling roept waterkoker terug na brandwonden bij gebruiker

Volg Hart van Nederland
