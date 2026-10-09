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Jumbo roept groentespread terug vanwege verkeerd etiket

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Vandaag, 22:20

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Supermarkten Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug. Op de onderkant van de verpakking zit mogelijk het verkeerde etiket. Daardoor staat niet op het etiket vermeld dat er sesam en pinda in de groentespread zitten.

Het gaat om de groentespread met komkommer, pinda en sambal met streepjescode 8717228617928 en een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026.

Klanten die allergisch zijn voor sesam en/of pinda kunnen dit product niet eten. Zij kunnen het terugbrengen naar een Jumbo winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Een bonnetje is niet nodig. Wie niet allergisch is voor sesam of pinda mag het product ook terugbrengen, maar kan de groentespread zonder risico eten.

Door Redactie Hart van Nederland

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