Grote supermarktketen roept knoflookgarnalen terug

Terugroepactie

Gisteren, 10:10

Link gekopieerd

DekaMarkt haalt per direct een product uit de schappen vanwege een fout met het etiket. Het gaat om gamba knoflook 170 gram met de houdbaarheidsdatum 08-08-2025. Op de verpakking staat namelijk per ongeluk "Zalmfilet a la minute", wat tot verwarring kan leiden.

De supermarktketen laat weten dat het product gevaarlijk kan zijn voor mensen met een allergie voor schaaldieren. Zij worden dringend opgeroepen het product niet te eten. Mensen zonder deze allergie kunnen het product wel veilig consumeren, aldus DekaMarkt.

Wordt een product dat je recentelijk hebt gekocht teruggeroepen? Dit is wat je het beste kunt doen:

2:20

De waarschuwing geldt specifiek voor producten met het verkeerde label waarop "Zalmfilet a la minute" staat, met een gewicht van circa 300 gram en dezelfde houdbaarheidsdatum: 08-08-2025. Klanten die het product gekocht hebben, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen hun geld terug, ook zonder aankoopbon.

