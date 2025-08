Poiesz Supermarkten waarschuwt voor bruine bollen

Op het etiket van de bruine bollen van Poiesz Supermarkten ontbreekt belangrijke informatie: de broodjes bevatten melk, maar dat staat niet op de verpakking. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om de bollen 'Bakkers Brood Bruine bollen lang lekker vers 8 stuks', die ten minste houdbaar is tot 7 augustus. De supermarktketen, met vooral vestigingen in het noorden van het land, waarschuwt klanten met een melkallergie om de bollen niet te eten.

Wanneer er precies sprake is van een terugroepactie, leggen we uit in onderstaande video:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Poiesz roept klanten op om de broodjes terug te brengen naar de winkel. Daar kunnen ze omgeruild worden voor een verpakking met het juiste etiket.