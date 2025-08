Kippenbouten bij DekaMarkt mogelijk besmet met salmonella

Kippenbouten die zijn verkocht bij DekaMarkt zijn mogelijk besmet met salmonella, meldt de supermarkt. Het gaat om de gekruide Dekavers Scharrel kippenbouten in verpakkingen van twee stuks en om de kiloverpakkingen Dekavers Scharrel kippenbouten, beide met een houdbaarheidsdatum tot komende vrijdag.

Salmonella is een bacterie die kan leiden tot een darminfectie. Wie besmet is, kan last krijgen van diarree, buikkrampen, misselijkheid en overgeven. Jonge kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsproblemen lopen een groter risico op ernstige klachten na een besmetting.

Wordt een product dat je recentelijk hebt gekocht teruggeroepen? Dit is wat je het beste kunt doen:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

ANP