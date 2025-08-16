Terugroepactie: SPAR haalt leverworst uit de schappen

Supermarktketen SPAR roept per direct de SPAR leverworst 125 gram terug. In de verpakking van dit product is per ongeluk boerenleverworst terechtgekomen. Hierdoor staat het allergeen mosterd niet vermeld op het etiket.

Het gaat om de verpakkingen met streepjescode 2391533XXXXXX, die ten minste houdbaar zijn tot 30-08-2025.

Wanneer is sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Consumenten met een mosterdallergie wordt dringend geadviseerd dit product niet te eten. Verpakkingen met een andere houdbaarheidsdatum zijn niet getroffen door de fout.

Door het hele land

Het product is verkocht in SPAR-vestigingen door het hele land. Voor meer informatie kunnen klanten terecht bij de klantenservice van de supermarktketen.