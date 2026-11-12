ALDI roept rodewijnsaus met sulfiet terug

Supermarktketen ALDI Nederland roept rodewijnsaus van het merk Gourmet terug, omdat er sulfiet in zit dat niet op de verpakking staat vermeld.

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Het gaat om producten met streepjescode 4068428042824 en de houdbaarheidsdata 28-2-2027, 30-6-2027 en 28-2-2028. De saus is niet geschikt voor mensen met een sulfietallergie, meldt de winkelketen.

Te veel sulfiet kan leiden tot klachten

Veel wijnen bevatten sulfiet, dat van nature ontstaat bij de fermentatie van druiven. Als een product meer dan 10 milligram sulfiet per liter bevat, moet dat op het etiket staan. Bij een teveel aan sulfiet kun je klachten krijgen als benauwdheid, hoofdpijn, huidreacties en maag- of darmklachten.

Kopers kunnen het product terugbrengen naar een ALDI-winkel en krijgen het volledige aankoopbedrag terug. Een aankoopbon is niet nodig.