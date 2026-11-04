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Supermarkten waarschuwen voor gnocchi met stukken hard plastic

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Vandaag, 14:21

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Verschillende supermarkten waarschuwen voor Grand’Italia Gnocchi di Patate van 500 gram. In het product kunnen brokken blauw hard plastic zitten. Klanten worden dringend opgeroepen de gnocchi niet te eten.

De waarschuwing geldt voor verpakkingen met productiecode 6218 en houdbaarheidsdata 6 en 7 augustus 2027. Ook verpakkingen met productiecode 6243 en houdbaarheidsdatum 31 augustus 2027 vallen onder de waarschuwing.

Bij deze supermarkten

De waarschuwing is verspreid door Albert Heijn, Jumbo, Dirk, DekaMarkt en Vomar. Het gaat om verpakkingen met streepjescode 8000050217221.

Door Redactie Hart van Nederland
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