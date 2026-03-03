Albert Heijn roept kruidenboter terug om productiefout

Albert Heijn waarschuwt klanten die onlangs kruidenboter hebben gekocht met de ten minste houdbaar tot-datum 03-05-2026.

Door een productiefout kan de verpakking het onderetiket van AH Zeezoutboter bevatten, meldt het bedrijf. Daardoor ontbreekt het allergeen selderij op het etiket. Albert Heijn verzoekt klanten met een allergie voor selderij om het product niet te consumeren.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Kopers kunnen het product terugbrengen naar een Albert Heijn-winkel. Zij krijgen het volledige aankoopbedrag vergoed. Klanten die de boter online hebben gekocht, kunnen via de website van AH een formulier invullen.