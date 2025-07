Honderden treinreizigers gestrand met Eurostar, passagiers geëvacueerd

Ruim zeshonderd reizigers die onderweg waren naar Brussel en Parijs moeten terug naar Rotterdam omdat de Eurostar waarin ze zaten is gestrand bij 's-Gravendeel. In een meterkast in de trein was rook ontstaan. Volgens een correspondent ter plaatse werd de trein geëvacueerd door opgelopen warmte en een kapotte airco.

Na onderzoek verklaarde de brandweer dat het veilig was om verder te rijden, maar het duurde vervolgens te lang om de trein opnieuw op te starten. De reizigers zijn overgestapt op een binnenlandse trein die langszij was gestopt en rijden terug naar Rotterdam Centraal. Daar worden ze opgevangen door NS-personeel, dat ze helpt hun reis opnieuw te plannen.

"Er rijden veel treinen van Rotterdam naar Brussel en er zijn veel verbindingen tussen Brussel en Parijs, dus we hopen dat ze hun bestemming kunnen bereiken", zegt een NS-woordvoerder. "Maar dat het voor de reizigers in de trein geen goede dag is, is wel duidelijk."

ANP / Hart van Nederland