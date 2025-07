Dodelijke zomer in Italiaanse Alpen: 'Mensen bereiden zich niet goed voor'

De Italiaanse Alpen hebben nog nooit zo’n dodelijke zomer gekend. In één maand tijd, tussen 21 juni en 23 juli, kwamen minstens 83 mensen om het leven en raakten nog eens 5 personen vermist. Het komt neer op ongeveer 3 dodelijke ongevallen per dag.

En niet alleen in Italië gaat het mis, overal in de bergen. Volgens Robin Baks, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, komt dat met name doordat mensen onvoorbereid op pad gaan en de wandelingen onderschatten.

"We zien dat de slachtoffers hoofdzakelijk mensen zijn die zonder ervaring de bergen ingaan en vervolgens in problemen komen", zegt Baks. "Je ziet nu in Italië: het is enorm warm, dus vluchten mensen de bergen in waar het koeler is. En wat is dan mooier dan het landschap ingaan? Maar als je dat onvoorbereid doet, kun je in problemen komen."

En wat is dan onvoorbereid? "Als jij met je sneakers de bergen ingaat, of geen regenjas meeneemt, dan ben je niet voorbereid op een weersomslag. En in de bergen gebeurt dat zo en ben je overgeleverd aan de elementen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Dus, bereid je beter voor, zegt Baks: "Zoek uit wat voor een route je gaat wandelen, trek goede schoenen aan met grip (zodat je niet kan uitglijden op weg naar beneden), neem voldoende eten en drinken mee, en een telefoon met powerbank. Denk aan de basisdingen."