Transavia weet nog niet hoe ze schade door storing gaan oplossen

Transavia moet nog uitzoeken hoe de financiële schade wordt afgehandeld na de storing op Eindhoven Airport. Door een storing in het netwerk van Defensie annuleerde de luchtvaartmaatschappij woensdag tien retourvluchten.

Een woordvoerder geeft aan geen uitspraken te willen doen over bijvoorbeeld het verhalen van de schade. "Onze eerste zorg is nu dat alle passagiers geholpen zijn." TUI en Ryanair geven aan nog niks te kunnen zeggen over de financiële gevolgen.

Door de storing konden woensdag de hele dag geen vliegtuigen landen of vertrekken in Eindhoven. Vluchten werden geannuleerd of verplaatst naar omliggende vliegvelden als Maastricht, Brussel, Düsseldorf of Weeze. Transavia liet onder meer een vlucht naar Alicante vanaf Schiphol vertrekken in plaats van Eindhoven. Passagiers kregen het advies contact met het servicecenter van de maatschappij op te nemen om hun vlucht om te boeken.

De woordvoerder heeft geen beeld van het aantal passagiers dat uiteindelijk geholpen is of juist nog op een oplossing wacht voor hun geannuleerde vlucht.

Hart van Nederland / ANP