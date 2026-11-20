Een vliegtuig van easyJet heeft vrijdagavond tijdens een vlucht van Liverpool naar Schiphol een mayday afgegeven. Het noodsignaal zorgde ervoor dat het toestel voorrang kreeg bij de landing. De brandweer stond klaar om in te grijpen, maar het vliegtuig wist veilig te landen op de Kaagbaan. Wat de noodsituatie veroorzaakte, is nog niet bekend.

"We ontvingen een mayday-signaal van een piloot. Dat betekent dat het vliegtuig voorrang kreeg bij het landen", laat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan Hart van Nederland weten. Het gaat om vlucht easyJet 3443, die vanuit Liverpool onderweg was naar Amsterdam.

Het toestel landde volgens vluchtgegevens van FlightAware om 20.13 uur op Schiphol, vier minuten later dan gepland. Na de landing werd het vliegtuig gecontroleerd door de brandweer. Volgens LVNL hoefde er voor zover bekend niet te worden geblust.

Oorzaak nog onbekend

Na de controle kon het vliegtuig doorrijden naar de terminal, waar het om 20.46 uur aankwam bij gate A8. Luchtverkeersleiding Nederland heeft geen informatie over de oorzaak van de noodsituatie of de verdere afhandeling van de passagiers.