Landing op Heathrow gaat mis: vliegtuig uit Amsterdam stuitert over landingsbaan

Een Airbus A321neo die donderdag vertrok uit Amsterdam, heeft een landing afgebroken nadat het toestel met de staart op de landingsbaan klapte. Het vliegtuig van British Airways kon uiteindelijk bij een tweede poging veilig landen op de Londense luchthaven Heathrow. Dit meldt Het Laatste Nieuws.

Beelden tonen hoe vlucht BA431 donderdagochtend rond 10.30 uur lokale tijd de landingsbaan nadert. Het vliegtuig beweegt heen en weer en nadat eerst het linker- en vervolgens het rechterlandingsgestel de grond raakt, schuurt de staart over het asfalt. De piloot besluit vervolgens de landing af te breken en een doorstart te maken. Om 10.49 uur slaagt de tweede landingspoging wel.

In de video hieronder is te zien hoe het vliegtuig eerst op de landingsbaan stuitert en vervolgens een doorstart maakt.

Lichte noordwestenwind

De beelden werden gedeeld door Big Jet TV, een kanaal dat vliegtuigbewegingen volgt. Volgens de weersvoorspellingen stond er op het moment van de landing een lichte noordwestenwind van circa 16 km/u. British Airways is een onderzoek gestart.