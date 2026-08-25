NS geeft korting op treinreizen aan de randen van de spits

Wie aan de randen van de spits de trein pakt, kan vanaf dinsdag korting krijgen bij NS. De korting moet ervoor zorgen dat treinen op de drukste momenten iets minder vol zitten. Zo wil NS reizigers aanmoedigen om binnen de spits een trein eerder of later te nemen.

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September is volgens NS traditioneel de drukste maand van het jaar, vooral op dinsdag en donderdag tijdens de spits. De korting wordt aangeboden op rustigere treinen aan de randen van die spits, vóór 7.30 uur of na 8.30 uur. De kaartjes moet je minimaal een dag van tevoren kopen.

Meer kans op een zitplaats

Door reizigers te verleiden iets eerder of later te vertrekken, hoopt NS de drukte beter over de treinen te verspreiden. Daardoor moeten meer reizigers een zitplaats kunnen vinden. "NS heeft net als bijvoorbeeld stroomnetbeheerders last van piekbelasting", zegt Tijmen Voet, directeur Dienstregeling bij NS. "Maar als een klein percentage reizigers een minder druk alternatief kiest, hoeven reizigers veel minder vaak te staan in de trein."

Uit een test van vorig jaar bleek volgens NS dat een vijfde van de reizigers een rustigere trein wil kiezen als daar korting tegenover staat. De meeste reizigers willen daar volgens NS zelfs een half uur voor wachten.