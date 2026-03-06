NS bekijkt compensatieregeling: straks geen geld terug bij staking?

Reizigers die last hebben van een staking bij de NS krijgen nu vaak nog geld terug, maar het is de vraag of dat in de toekomst zo blijft. De spoorvervoerder onderzoekt de huidige compensatieregeling. Dat staat in het jaarverslag van het bedrijf.

Op dit moment kunnen reizigers hun treinkaartje terugvragen als hun rit uitvalt door een staking. Ook kosten voor vervangend vervoer worden vergoed, tot maximaal 25 euro.

1:48 Dinsdag in het hele land geen NS-treinen vanwege staking

Veel claims na cao-conflict

Aanleiding voor de evaluatie zijn de grote aantallen claims na stakingen rond het cao-conflict bij de NS in juni (zie bovenstaande video). Door die acties vielen massaal treinritten uit. Reizigers wisten het formulier voor geld terug massaal te vinden. In totaal ontving de NS bijna 190.000 claims. Daarvan werden er ruim 133.000 goedgekeurd, goed voor een bedrag van ongeveer 2,8 miljoen euro.

Volgens de NS is de regeling uit 2014 "vrij uitzonderlijk". Het bedrijf schrijft dat deze onder meer afwijkt van wat andere vervoerders doen. "Daarnaast stamt de regeling uit een tijd waarin reizigers minder flexibel waren in hun reisgedrag."

Veel extra werk door claims

Het bedrag dat de NS kwijt was aan compensatie is op de totale begroting niet enorm. Toch kostte het volgens een woordvoerder veel tijd en inzet van personeel om alle aanvragen te beoordelen.

De NS zegt wel dat reizigers ook in de toekomst een tegemoetkoming kunnen blijven krijgen als hun trein door een staking niet rijdt. "NS vindt het belangrijk om reizigers tegemoet te blijven komen, zodra hun treinreis door een staking niet door kan gaan", schrijft het bedrijf.

Nieuwe stakingen die specifiek tegen de NS zijn gericht, lijken voorlopig niet aan de orde. De cao waar vakbonden vorig jaar hard over onderhandelden, loopt nog tot maart volgend jaar.