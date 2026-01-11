Na winterchaos weer 'gewoon' beeld op Schiphol, veldbedden niet nodig

Alle geplande vluchten op Schiphol gaan ook zondag door, meldt een woordvoerder. Deze week werden honderden vluchten op Schiphol geannuleerd vanwege het winterse weer en het ijsvrij maken van de vliegtuigen, waardoor gestrande reizigers op de luchthaven moesten overnachten. Afgelopen nacht is dit niet gebeurd, stelt hij.

"De veldbedden zijn niet gebruikt en er zijn ook geen ontbijtjes uitgedeeld. Er is een gewoon beeld op de luchthaven", aldus de luchthaven. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben meer dan duizend gedupeerden op Schiphol moeten slapen door het winterse weer. De afgelopen nachten waren er naar schatting ook honderden slapers. De woordvoerder weet niet of alle gestrande passagiers inmiddels op hun bestemming zijn.

De luchthaven annuleerde deze week uit voorzorg zo'n 800 vluchten. Reizigers werden op de luchthaven zo goed mogelijk opgevangen:

1:05 Schiphol annuleert voor woensdag ook al 800 vluchten: 'Reizigers zo goed mogelijk opvangen'

'Het wordt wel weer koud'

De woordvoerder laat weten dat het ernaar uitziet dat ook maandag alle vluchten doorgaan. "Het wordt wel weer koud", waarschuwt hij. Een woordvoerster van KLM meldt dat de luchtvaartmaatschappij zich hier momenteel over buigt en verwacht later op de dag meer te weten. Ze kon niet zeggen of alle gestrande passagiers van KLM inmiddels op hun bestemming zijn. "Alle passagiers zijn omgeboekt", zei ze wel.

Deze week liet KLM weten dat zo'n 300.000 passagiers zijn geraakt door het winterse weer. Veel vluchten die wel konden doorgaan, liepen vertraging op omdat vliegtuigen ijsvrij moesten worden gemaakt. Dat duurt per vliegtuig ongeveer een halfuur.