Deze luchtvaartmaatschappij verbiedt gebruik powerbanks aan boord

Reizen

Vandaag, 11:06

Luchtvaartmaatschappij Emirates verbiedt voortaan het gebruik van powerbanks aan boord. Dat meldt het bedrijf uit Dubai vrijdag. De maatregel volgt op een groeiend aantal incidenten met lithiumbatterijen.

Het gebruik van powerbanks door reizigers is de afgelopen jaren fors toegenomen. Volgens Emirates heeft dat geleid tot een stijging van het aantal incidenten met lithiumbatterijen in de luchtvaart. Eerder deze week zorgde een oververhitte powerbank nog voor rookontwikkeling aan boord van een KLM-vlucht. Voor KLM was het de eerste keer dat zo'n incident met een powerbank plaatsvond.

Explosies

De batterij van een powerbank kan oververhit raken bij overladen of beschadiging. Dat kan leiden tot brand, explosies of de uitstoot van giftige gassen, waarschuwt Emirates. Passagiers mogen nog wel een powerbank meenemen aan boord, maar het opladen van andere apparaten of de powerbank zelf is verboden.

Bij andere luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM, is het gebruik en opladen van powerbanks aan boord al langer verboden.

ANP

