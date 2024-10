Waarschuwing: deze powerbank kan door een fabricagefout in brand vliegen

Een draadloze powerbank van fabrikant Belkin blijkt door een fabricagefout brandgevaarlijk. Het apparaat is bedoeld voor het opladen van een Apple Watch. Door de fout die in de fabriek is gemaakt, kan de lithiumcel van de draadloze oplader oververhit raken. Er is een risico dat het apparaat daardoor in brand vliegt.

Consumenten die het apparaat hebben gekocht, krijgen het advies om het terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het gaat om het model Belkin BoostCharge Pro 10.000mAh-powerbank (BPD005).

Het bedrijf zegt tot dusver geen meldingen te hebben binnengekregen over letsel door ontbrandende opladers.

ANP