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KLM vraagt straks 6 euro voor broodje kaas dat nu gratis is

KLM vraagt straks 6 euro voor broodje kaas dat nu gratis is

Reizen

Vandaag, 17:03

Vanaf oktober moeten passagiers op Europese vluchten van KLM voor veel eten en drinken aan boord betalen. Passagiers betalen dan onder meer 7 euro voor een wijntje, 5 euro voor een biertje en 6 euro voor het broodje kaas dat nu nog gratis wordt uitgedeeld. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. Koffie, thee, water en een stroopwafel blijven wel gratis.

KLM zegt dat de prijzen "marktconform" zijn. "We hebben gekeken naar andere luchtvaartmaatschappijen en prijzen op luchthavens", zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegen de krant.

Dit gaat eten en drinken kosten bij KLM

Ook andere drankjes en maaltijden krijgen een prijskaartje. Een prosecco kost 8 euro en een blikje cola 3,25 euro. Voor een wrap met zalm of een tapasbox betalen reizigers 7 euro. Daarnaast komt er een croque monsieur op het menu. Die kan alleen worden geserveerd op vluchten met een oven aan boord. Sommige maaltijden, zoals een pokébowl, moeten vooraf worden besteld.

Volgens KLM wordt nog gewerkt aan het definitieve menu voor oktober. Op intercontinentale vluchten blijft eten en drinken gratis.

Door Redactie Hart van Nederland

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