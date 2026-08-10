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KLM schrapt gratis broodje kaas en alcohol op Europese vluchten

KLM schrapt gratis broodje kaas en alcohol op Europese vluchten

Reizen

Gisteren, 16:51

Wie vanaf oktober met KLM binnen Europa vliegt, krijgt te maken met een andere cateringservice. Het bekende gratis broodje kaas verdwijnt en ook bier en wijn zijn straks niet meer kosteloos. Koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijven wel gratis.

De veranderingen maken deel uit van het nieuwe Grand Café KLM. Passagiers krijgen daarmee meer keuze uit eten en drinken. Ze kunnen vooraf een maaltijd bestellen of tijdens de vlucht iets van de menukaart kopen.

Van pokébowl tot caesarsalade

Tegen betaling kunnen reizigers straks bijvoorbeeld kiezen voor een pokébowl, caesarsalade, eggwrap met zalm of yoghurt met fruit en zaden. Ook overige dranken, maaltijden en snacks worden betaald.

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Het gratis broodje kaas werd tot nu toe op langere Europese vluchten uitgedeeld. Dat verdwijnt met de invoering van het nieuwe concept. KLM heeft de afgelopen tijd meerdere testrondes met de nieuwe catering uitgevoerd op verschillende Europese bestemmingen.

KLM volgt andere maatschappijen

Met het uitgebreidere betaalde aanbod volgt KLM andere luchtvaartmaatschappijen. SAS, British Airways en Lufthansa gingen eerder al over op een betaald aanbod. Bij Ryanair, easyJet en Transavia moeten reizigers al langer betalen voor eten en drinken aan boord.

KLM blijft wel gratis catering aanbieden op korte Europese vluchten. Naast koffie, thee, water en jus d'orange blijft ook de stroopwafel zonder extra kosten verkrijgbaar.

Door ANP

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