Ga je dit weekend op wintersport? Hier moet je rekening mee houden

Veel Nederlanders trekken dit weekend richting de sneeuw. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook uit andere landen vertrekken vakantiegangers massaal naar de wintersportgebieden. De ANWB waarschuwt daarom voor flinke drukte en lange files op buitenlandse wegen.

Voor de regio's Zuid en Midden start dit weekend de voorjaarsvakantie; regio Noord volgt een week later. Vooral op zaterdag 14 februari verwacht de ANWB aanzienlijke verkeershinder. Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland blijven de meest populaire bestemmingen voor wintersporters.

Winterspelen

Ook in Italië kan het extra druk zijn. Door de Olympische Winterspelen, die nog tot 22 februari duren, is het verkeer in het noorden van het land drukker dan normaal. De verschillende wedstrijdlocaties liggen verspreid over Italië en er kunnen tijdelijke verkeersmaatregelen gelden. Daarnaast zorgen werkzaamheden aan de Brennerpas voor extra vertraging.