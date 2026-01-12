Politie doet huisbezoek na meldingen over man die kinderen slee aanbood

In Den Dolder is de afgelopen dagen onrust ontstaan nadat meldingen binnenkwamen over een onbekende man die kinderen zou hebben benaderd met de vraag of zij een slee wilden hebben. De politie heeft het incident onderzocht en stelt nu gerust.

Volgens de wijkagenten van Den Dolder, die hierover een bericht plaatsten op Instagram, heeft de man zichzelf gemeld nadat hij over de meldingen had gelezen in de media. Na een huisbezoek bleek dat hij inderdaad goede bedoelingen had. In zijn schuur lagen meerdere sleetjes die hij vorig jaar gratis had meegekregen tijdens een wintersportvakantie.

De man gaf aan dat hij zijn schuur moest opruimen en impulsief had gehandeld door de sleetjes direct aan jonge kinderen aan te bieden.

Naast deze man kwamen er ook andere meldingen binnen bij de politie. Uit nader onderzoek bleek dat deze meldingen over een andere man gingen. Deze persoon had helemaal geen sleetjes bevestigd en had volgens de politie eveneens geen verkeerde bedoelingen. Zijn identiteit is inmiddels bekend.

