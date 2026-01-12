Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie doet huisbezoek na meldingen over man die kinderen slee aanbood

Politie doet huisbezoek na meldingen over man die kinderen slee aanbood

Ontspanning

Vandaag, 07:54

Link gekopieerd

In Den Dolder is de afgelopen dagen onrust ontstaan nadat meldingen binnenkwamen over een onbekende man die kinderen zou hebben benaderd met de vraag of zij een slee wilden hebben. De politie heeft het incident onderzocht en stelt nu gerust.

Volgens de wijkagenten van Den Dolder, die hierover een bericht plaatsten op Instagram, heeft de man zichzelf gemeld nadat hij over de meldingen had gelezen in de media. Na een huisbezoek bleek dat hij inderdaad goede bedoelingen had. In zijn schuur lagen meerdere sleetjes die hij vorig jaar gratis had meegekregen tijdens een wintersportvakantie.

De man gaf aan dat hij zijn schuur moest opruimen en impulsief had gehandeld door de sleetjes direct aan jonge kinderen aan te bieden.

Naast deze man kwamen er ook andere meldingen binnen bij de politie. Uit nader onderzoek bleek dat deze meldingen over een andere man gingen. Deze persoon had helemaal geen sleetjes bevestigd en had volgens de politie eveneens geen verkeerde bedoelingen. Zijn identiteit is inmiddels bekend.

Nederland genoot de afgelopen dagen van sneeuw:

Zien: Families genieten volop van de dikke sneeuwlaag in het bos
1:19

Zien: Families genieten volop van de dikke sneeuwlaag in het bos

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie Den Dolder waarschuwt: man in bos biedt kinderen slee aan
Politie Den Dolder waarschuwt: man in bos biedt kinderen slee aan

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.