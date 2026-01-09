Volg Hart van Nederland
Politie Den Dolder waarschuwt: man in bos biedt kinderen slee aan

Crime

Vandaag, 12:20

Link gekopieerd

De politie in Den Dolder waarschuwt ouders en kinderen na meerdere meldingen over een onbekende man die kinderen zou hebben benaderd. De afgelopen dagen kwamen er drie meldingen binnen van incidenten in de omgeving van het Okkerbos.

Volgens de politie sprak de man kinderen aan met de vraag of zij een slee van hem wilden hebben. Hij zou er meerdere bij hem thuis hebben liggen en beloofde dat ze er één konden krijgen als ze met hem mee zouden gaan. De kinderen, in de leeftijd van 9 tot 12 jaar, gingen hier niet op in en liepen door. Hen is niets overkomen.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Verstandig handelen

De politie spreekt van verstandig handelen. De kinderen hebben niet alleen het aanbod afgewezen, maar ook hun ouders ingelicht. Die namen vervolgens contact op met de politie.

De politie wil graag in gesprek met de man om duidelijkheid te krijgen over zijn bedoelingen. Mensen die informatie hebben over de man, weten wie hij is of zichzelf herkennen in de beschrijving, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Door Redactie Hart van Nederland

