Minder vergoeding bij vertraagde vlucht? Dit wil Brussel veranderen

Reizigers in Europa krijgen mogelijk flink minder rechten bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond dinsdag. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe Europese regels voor vliegtuigpassagiers.

Nu hebben reizigers bij een lange vertraging of annulering vaak recht op een vergoeding tot 600 euro. Ook kunnen passagiers geld terugkrijgen of recht hebben op een andere vlucht. Volgens de Consumentenbond dreigen die regels flink te worden versoepeld.

In de video hierboven leggen we volgens de huidige regels uit wanneer je je geld terugkrijgt als je vlucht geannuleerd wordt en wanneer niet.

Veel lagere vergoeding bij vertraging

Volgens een voorstel dat nu besproken wordt, zou de minimale compensatie dalen van 250 euro naar 83 euro. Ook zouden luchtvaartmaatschappijen een vlucht tot 48 uur voor vertrek mogen annuleren zonder een vergoeding te betalen. Nu geldt nog dat reizigers compensatie kunnen krijgen als een vlucht binnen 14 dagen voor vertrek wordt geschrapt.

De Consumentenbond stelt dat de huidige regels maatschappijen juist onder druk zetten om op tijd te vliegen en annuleringen te voorkomen.

Ook discussie over extra kosten

De onderhandelingen over de Europese passagiersrechten zijn in de laatste fase. Daarbij wordt ook besproken of luchtvaartmaatschappijen in meer situaties geen compensatie hoeven te betalen. Samen met andere Europese consumentenorganisaties roept de Consumentenbond Brussel op om de bescherming van reizigers niet af te zwakken. Ook willen de organisaties dat handbagage, stoelkeuze, inchecken en het printen van een instapkaart weer gratis worden.