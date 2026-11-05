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Vluchten Eindhoven Airport gaan toch door na problemen met bezetting

Vluchten Eindhoven Airport gaan toch door na problemen met bezetting

Reizen

Vandaag, 17:06

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De vluchten van en naar Eindhoven Airport kunnen donderdagavond toch doorgaan. Eerder werd gemeld dat vanaf 19.45 uur alle vluchten zouden worden geschrapt vanwege onderbezetting in de luchtverkeerstoren. Die problemen zijn inmiddels verholpen, laat Eindhoven Airport aan Hart van Nederland weten.

Volgens Omroep Brabant zouden donderdagavond veertien vluchten worden geraakt door de problemen. Tien toestellen konden niet landen en vier geplande vertrekken zouden niet doorgaan.

Onderbezetting opgelost

De problemen ontstonden door een tekort aan personeel in de militaire luchtverkeerstoren. Eindhoven Airport is voor de begeleiding van het vliegverkeer afhankelijk van de luchtverkeerstoren van de militaire vliegbasis.

Door Redactie Hart van Nederland

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