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Naakte vrouw rijdt door hek Eindhoven Airport en belandt bij vliegtuigen

Ongeluk

Vandaag, 07:26

Een naakte vrouw is donderdagavond met een auto door een hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport gereden. Ze kwam vervolgens bij geparkeerde vliegtuigen terecht. De Koninklijke Marechaussee heeft de vrouw meegenomen.

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Volgens de marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Ze is daarom niet aangehouden en krijgt eerst de zorg die ze nodig heeft.

Gevolgen voor vliegverkeer onduidelijk

Het is niet duidelijk of het incident gevolgen heeft gehad voor het vliegverkeer. De marechaussee kon daar geen informatie over geven.

Door Redactie Hart van Nederland
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