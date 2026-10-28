Twee explosieven gevonden op Vliegbasis Eindhoven

Op Vliegbasis Eindhoven zijn twee explosieven aangetroffen die vermoedelijk afkomstig zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt te gaan om twee mortiergranaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat de explosieven opruimen, meldt een woordvoerster van de Koninklijke Marechaussee.

De vondst heeft vooralsnog geen gevolgen voor het vliegverkeer op Eindhoven Airport. De luchthaven maakt gebruik van dezelfde landingsbaan als de militaire vliegbasis, maar vliegtuigen kunnen volgens de marechaussee gewoon blijven opstijgen en landen.

Ook de werkzaamheden van Defensie op de vliegbasis gaan ondertussen gewoon door.