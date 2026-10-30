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Mist zorgt voor problemen op Eindhoven Airport: vliegtuigen kunnen niet landen

Mist zorgt voor problemen op Eindhoven Airport: vliegtuigen kunnen niet landen

Extreem weer

Vandaag, 09:04

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Door het code geel door dikke mist deze ochtend, ervaart Eindhoven Airport problemen met de vliegtuigen. De toestellen kunnen wel vertrekken, maar het landen volgens de strenge richtlijnen lukt toch niet. Ze moeten vaak uitwijken naar een andere luchthaven, waardoor ook vertrekkende vluchten vertraging oplopen.

Vluchten van begin van de ochtend hebben zo al 1,5 uur vertraging in sommige gevallen. De mist zou nou 10.00 uur weer moeten optrekken, maar of het vliegverkeer dan goed op gang komt is de vraag. Met name Eindhoven Airport heeft snel last van mist zegt Omroep Brabant.

Om te mogen landen op Eindhoven Airport moet er minimaal een zicht zijn van 550 meter zijn, terwijl dat op Schiphol 75 meter is. Schiphol is beter uitgerust wat betreft verlichting bijvoorbeeld waardoor dit kan.

Door Redactie Hart van Nederland

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