Code geel vanwege dichte mist: KNMI waarschuwt voor gevaarlijke ochtendspits

In de noordelijke helft van Nederland zorgt dichte mist voor gevaarlijke situaties op de weg. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot vrijdagochtend 09.00 uur en kan ook gevolgen hebben voor de ochtendspits.

Volgens het KNMI kan de mist zeer plaatselijk en verraderlijk zijn. Het zicht kan daardoor op sommige plekken plotseling sterk afnemen. Vooral automobilisten moeten rekening houden met de slechte weersomstandigheden.

Extra alert

Weggebruikers krijgen het advies extra alert te zijn en de juiste verlichting te gebruiken. De dichte mist kan vrijdagochtend tijdens de spits voor hinder zorgen.