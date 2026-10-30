Code geel tot in de loop van de ochtend door mist

De vrijdag start in een groot deel van het land met een klein wereldje, want er komt zeer dichte mist voor op grote schaal. Lokaal loopt het zicht zelfs terug tot beneden de 50 meter. Oppassen dus op de weg. Code geel is van kracht tot ongeveer 10.00 uur. In de loop van de ochtend zal de mist geleidelijk aan gaan oplossen.

Deze middag zien we de meeste zon in het zuiden en midden van het land. In het noorden komen meer hardnekkige wolkenvelden voor. Het blijft daarbij overal droog. De temperatuur stijgt naar 13 tot 15 graden. De wind komt uit een oostelijke richting en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3.

Afkoelen na 3 graden

Vanavond en de komende nacht komen er in het zuiden brede opklaringen voor, maar zouden nog wel een paar mistbanken kunnen ontstaan. Richting het noorden is het overwegend bewolkt. Onder de bewolking wordt het ook niet kouder dan 10 graden, maar in het zuidoosten kan het tijdens opklaringen nog afkoelen tot 3 graden. De wind is vlak aan zee matig uit een oostelijke richting.

Zaterdagochtend is het bewolkt in het noorden van het land, in het zuiden is er volop zon en kunnen eerst een paar mistbanken voorkomen, maar in de loop van de ochtend zal dat verdwijnen.

In de middag houden we een overwegend grijs weertype in het noord(oost)en en veel zon in het zuiden. Het blijft wel overal droog en het kwik ligt tussen de 12 tot 14 graden. Voor de rest verloopt de laatste middag van oktober heel rustig, want er staat slechts een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.

Veel bewolking

Zondag start november grijs met veel bewolking. Later op de dag kan er wat lichte regen vallen, maar veel stelt het niet voor.

Volgende week beginnen we op maandag met veel bewolking en ook af en toe wat lichte regen. De rest van de week is het droog en in de loop van de week krijgt de zon ook steeds meer de ruimte. Wel wordt het dan kouder, want vanaf donderdag komt de middagtemperatuur met moeite boven de 10 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 3 graden.