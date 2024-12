Dit is waarom je juist vandaag naar de wasstraat moet gaan

Waar veel mensen op oudejaarsdag in de rij staan voor oliebollen, kun je die tijd beter gebruiken om je auto te wassen. Hierdoor hebben eventuele as en kruit van vuurwerk namelijk veel minder kans om de lak van je voertuig te beschadigen.

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordwesten van het land tijdens de jaarwisseling, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens Autovisie is het kruit van het vuurwerk makkelijker van een gewassen en gewaxte auto af te spoelen. De wasstraat is op veel plekken niet open op nieuwjaarsdag, vandaar dat het verstandig is om voorzorgsmaatregelen te nemen en dus een bezoekje te brengen aan de wasstraat voordat de rotjes, zevenklappers en fonteinen in het rond vliegen.

Bij het wassen van de auto wordt een waslaagje achter gelaten waardoor deze een extra beschermlaag heeft.

Overdekt parkeren

Het is slim om een wasstraat te kiezen gebruik maakt van osmosewater, dat vlekken op de lak voorkomt. Als je auto is gewassen is het slim om de lak en ramen te inspecteren op schade. Om je auto echt goed te beschermen tegen vuurwerk, is het natuurlijk het beste om deze overdekt te parkeren.

Mocht dit niet mogelijk zijn, doe je er dus goed aan om vandaag even naar de wasstraat te rijden. Dan kun je daarna gelijk een zak oliebollen halen.