Nederlanders stappen massaal lastminute over naar nieuwe zorgverzekering: 'Kan 640 euro schelen'

Met het nieuwe jaar in zicht stappen veel Nederlanders over naar een nieuwe zorgverzekering waarbij ze minder maandelijkse kosten hebben dan afgelopen jaar. Zelfs op de valreep, vlak voor de jaarwisseling, kiezen mensen voor een nieuwe zorgverzekering. En die 'last minute' keuze maken mensen volgens vergelijkingssite Zorgverzekeringwijzer.nl dit jaar veel meer dan voorgaande jaren.

Het is bijna 2025 en dat betekent dat Nederlanders nog maar een paar uur hebben om over te stappen van zorgverzekeraar. En dat wordt nog volop gedaan, zo is te zien in bovenstaande video.

De vergelijkingssite meldt dat het aantal bezoekers en overstappers in de laatste dagen van december meer dan verdubbeld is ten opzichte van dezelfde periode vorige jaren."We zijn inmiddels gewend dat meer dan 50 procent van de Nederlanders overstapt in de dagen na kerst, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt", laat Leon Schouten van Zorgverzekeringwijzer weten.

Ieder jaar stappen ongeveer 1 miljoen mensen over van zorgverzekering, maar dit jaar lijkt iedereen dus gewacht te hebben tot het allerlaatste moment. "Veel consumenten hebben de beslissing om over te stappen uitgesteld", aldus Schouten. "Dit komt mede doordat overstappen tegenwoordig heel eenvoudig is. Mensen weten dat ze tot het laatste moment kunnen wachten en profiteren van hun vrije dagen tussen kerst en oud en nieuw."

Dat mensen op het laatste moment overstappen, heeft er ook mee te maken dat de premies en dekkingen dit jaar laat zijn gepubliceerd. Daarnaast is er volgens de vergelijkingssite veel onzekerheid over contracten, waardoor veel mensen een afwachtende houding aannamen. Uiteindelijk spelen ook de vrije dagen tussen kerst en oud en nieuw een rol. In die periode nemen veel mensen de tijd om alsnog hun zorgverzekering te vergelijken en over te stappen.

Met de stijgende zorgpremies kunnen overstappers flink besparen. In 2025 is het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering alleen al 433 euro, terwijl dezelfde zorg wordt gedekt. Daarnaast ziet Zorgverzekeringwijzer.nl dat de besparingen op kunnen lopen tot 640 euro per persoon per jaar. Veel Nederlanders zijn bovendien oververzekerd.

Overstappen kan alleen dinsdag nog, tenzij de zorgverzekering wordt opgezegd voor 1 januari. Dan kun je nog tot uiterlijk 1 februari een nieuwe zorgverzekering te kiezen.