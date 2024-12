Laatste dagen om over te kunnen stappen naar andere zorgverzekeraar: tips en risico's

De kerstdagen zijn achter de rug en dat betekent dat Nederlanders nog een paar dagen hebben om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. En dat wordt nog volop gedaan, weet Femke Koning van ZorgverzekeringWijzer.nl. “Meer dan 50 procent van de mensen die overstapt, doet dat in de dagen tussen kerst en oud en nieuw.”

Tot en met 23.59 uur op oudejaarsavond hebben Nederlanders de tijd om, indien zij dat willen, te wisselen van zorgverzekering en/of verzekeraar. Jaarlijks stappen ongeveer een miljoen mensen over naar een andere zorgverzekering. “Er zijn zelfs mensen die hun zorgverzekering een paar seconden voor middernacht op oudjaarsavond afsluiten”, stelt Koning. En dat loont. “In 2025 is het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering 433 euro, terwijl dezelfde zorg wordt gedekt. Vergelijken en overstappen helpt dus.”

Verplicht accepteren

Vergelijkingswebsites draaien deze dagen overuren. Naast dat veel Nederlanders switchen van verzekering, moeten er ook een hoop misverstanden uit de wereld worden geholpen. Koning: “Mensen denken geweigerd te kunnen worden voor de basisverzekering. Dat is niet het geval. Verzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering, ook als iemand bijvoorbeeld ernstig ziek is. Daarnaast hoeft een bezoek aan de huisarts vanwege financiële redenen nooit te worden uitgesteld. Een bezoek aan de huisarts wordt gedekt door de basisverzekering. Je betaalt ook geen eigen risico.”

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Maar hoe zorg je ervoor dat je niet teveel betaalt? Femke Koning geef tips. “Wees kritisch voordat je een aanvullende verzekering afsluit. Soms is het goedkoper om een behandeling zelf te betalen, dan te kiezen voor een aanvullende verzekering. Ga je bijvoorbeeld twee keer per jaar naar de tandarts voor controle en heb je een gezond gebit? Dan is het goedkoper om de controles á 28 euro per keer zelf te betalen, dan iedere maand een tientje extra premie over te maken.”

Ook het ophogen van het vrijwillige eigen risico kan euro’s per maand schelen. Maar let wel op, waarschuwt Koning. “Je moet wel in staat zijn om het verhoogde eigen risico te kunnen betalen als je zorg nodig hebt.”