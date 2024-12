KNMI waarschuwt: code geel tijdens jaarwisseling, hier wordt overlast verwacht

Niet alleen dinsdagavond, of woensdagochtend geldt code geel voor meerdere provincies. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordwesten van het land tijdens de jaarwisseling. In de loop van nieuwjaarsdag zijn er ook zware windstoten in Friesland, Groningen en Zuid-Holland mogelijk. Er kunnen windstoten voorkomen tot 100 kilometer per uur.

Volgens het KNMI kunnen activiteiten rond de jaarwisseling hinder ondervinden van de zware windstoten. "Windstoten leveren een verhoogd risico op letsel en brand op bij het afsteken van vuurwerk", waarschuwt het KNMI.

Hier geldt code geel:

Noord-Holland: van 23.00 uur dinsdagavond tot woensdag 17.00 uur

Waddengebied: van 23.00 uur dinsdagavond tot woensdag 15.00 uur

Zuid-Holland: woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur

IJsselmeergebied: woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Friesland: woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Groningen: woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Het is verder dinsdag opnieuw een sombere dag. Het is grijs, maar op wat motregen na is het tot de avond op de meeste plaatsen droog. Het is 4 tot 7 graden en er staat veel wind.

Tijdens de jaarwisseling zal het vooral in het noorden licht regenen. Elders is het overwegend droog, maar wel bewolkt.

Kletsnatte onstuimige dag

Nieuwjaarsdag valt er eerst lichte regen in het noorden. In de loop van de dag gaat het op steeds meer plaatsen harder regenen vanuit het westen. Er staat nog steeds veel wind met zelfs kans op storm aan zee en zeer zware windstoten. Echt een kletsnatte, onstuimige dag. In het noorden is lokaal wel 30 millimeter mogelijk.

Vanaf donderdag krijgen we te maken met een kouder weertype. Er valt soms een winterse bui, maar er is ook ruimte voor zon. Tijdens de nacht kan het tot lichte vorst komen en overdag is het rond de 4 tot 5 graden.